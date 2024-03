Borsa | Milano tiene +0 | 8% con l' Europa dopo avvio Wall street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in positivola partenza in leggero rialzo di: lamigliore è quella di Londra che sale di un punto percentuale, seguita dain rialzo dello 0,8%. In crescita dello 0,4% Francoforte e Amsterdam, con Parigi e Madrid in aumento entrambe dello 0,3%. Attorno alla parità Mosca con il gas che scende di un punto percentuale a 24,6 euro al Megawattora. Sul fronte dell'energia, il petrolioquota 78 dollari. Il dato dell'inflazione statunitense non ha mosso particolarmente nemmeno il settore dei titoli di Stato, dove lo spread Btp-Bund a 10 anni continua a correggere di qualche frazione i minimi dal febbraio 2022 e ora viaggia sui 128 punti base. L'euro conserva il rapporto di 1,09 contro il dollaro. ...