Borsa | Milano spicca in Europa con le banche | calma Tim

(Di martedì 12 marzo 2024) Piazza Affari, grazie soprattutto alle, miglioreeuropea in una giornata nella quale i mercati hanno guardato soprattutto alla 'shelter inflation' statunitense di febbraio senza le impennate dei prezzi alimentari registrate il mese precedente. Così al'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,31% a 33.753 punti, l'Ftse all share in rialzo dell'identico 1,31% a quota 35.900. Francoforte ha chiuso in crescita dell'1,1%, mentre Londra è salita di un punto percentuale. Bene anche Amsterdam e Parigi, entrambe in aumento dello 0,8%, con Madrid positiva di mezzo punto. Il clima di ottimismo ha aiutato il proseguimento della discesa dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso la seduta a 127,4 punti base, sui minimi dal dicembre 2021, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,6%. ...