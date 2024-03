Borsa | Milano sale con l' Europa in vista dell' inflazione Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Borse europee ben intonate a metà mattina con gli investitori che prendono coraggio insull'americanae 13.30. Londra indossa la maglia rosa (+1%), rincuorata dagli effetti che i dati sul mercato del lavoro e sui salari potrebbero avere sulle politichea Bank of England, davanti a(+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Parigi, poco mossa. In calo anche i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp decennale che cede tre punti base, al 3,58%, mentre lo spread con il Bund si riduce a quota 130 punti. A Piazza Affari continua a correre Leonardo (+4,5%), con il titolo ai massimi da 17 anni, Davanti a Saipem (+2,7%), Diasorin (+2,2%), Bper (+1,9%), Amplifon (+1,9%) e Tenaris (+1,7%). In controtendenza Unipol (-1,3%), Iveco (-0,7%), Terna (-0,5%) e Inwit (-0,5%). Tim resta poco mossa ...