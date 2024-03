(Di martedì 12 marzo 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dell'1,31% a 33.753 punti.

I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in positivo dopo la partenza in leggero rialzo di Wall street : la Borsa migliore è quella di Londra che sale di un punto percentuale, ... (quotidiano)

Piazza Affari si avvia alla conclusione della giornata in miglioramento insieme alle altre Borse europee, con gli operatori che sembrano guardare soprattutto alla cosiddetta 'shelter inflation' ... (quotidiano)

Borsa: l'Europa conclude positiva, Londra +1%: (ANSA) - Milano, 12 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Francoforte ha chiuso la seduta in crescita dell'1,1%, mentre Londra è salita di un punto percentuale. Bene anche ...notizie.tiscali

Porsche: +7,6% utili 2023 a 7,3 mld e +7,7% ricavi, dividendo da 2,1 mld: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - Porsche AG ha chiuso il 2023 con un fatturato in crescita del 7,7% a 40,5 miliardi di euro a fronte di un utile operativo salito del 7,6% a 7,3 ...borsaitaliana

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,3%: Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,31% a 33.753 punti.quotidiano