Borsa: Milano apre in rialzo (+0,3%): Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,3% a 33.415 punti.quotidiano

Borsa: future in rialzo con gli occhi puntati all'inflazione Usa: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - Si preannuncia positivo l'avvio delle Borse europee, con gli investitori sempre piu' concentrati sui numeri in arrivo per l'inflazione Usa di febbraio ...borsa.corriere

Borsa: l'Asia sale in attesa dell'inflazione americana: (ANSA) - Milano, 12 MAR - Borse asiatiche in generale rialzo in vista dei dati del primissimo pomeriggio sull'inflazione americana, attesa stabile a febbraio al 3,1% seppure in calo dello 0,2%, al 3,7 ...altoadige