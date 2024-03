Borsa | l' Europa conclude positiva | Londra +1%

(Di martedì 12 marzo 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Francoforte ha chiuso la seduta in crescita dell'1,1%, mentreè salita di un punto percentuale. Bene anche Amsterdam e Parigi, entrambe in aumento dello 0,8%, con Madriddi mezzo punto.

I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in positivo dopo la partenza in leggero rialzo di Wall street : la Borsa migliore è quella di Londra che sale di un punto percentuale, ... (quotidiano)

Porsche: mira a margine operativo compreso tra 15 e 17% nel 2024: Nel 2023 il margine operativo e' stato stabile al 18%. La previsione per il 2024 si basa su ricavi di vendita ipotizzati tra i 40 e i 42 miliardi di euro. "A medio termine, ci atteniamo alla nostra ...borsaitaliana

Mercati azionari Borsa svizzera: chiude in rialzo e con nuovo massimo, SMI +0,66%: La Borsa svizzera chiude in rialzo, per la seconda volta questa settimana:: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'762,05 punti, in progressione dello 0,66% rispetto a ieri.bluewin.ch