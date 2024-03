(Di martedì 12 marzo 2024) Le Borse europee non sembrano preoccuparsi troppo per il dato sull'Usa, cresciuta a febbraio al 3,2% dal 3,1% di gennaio, sopra le attese degli economisti che si attendevano un dato stabile, mentre l'core si è ridotta meno del previsto, al 3,8%. I listini aumentano anzi il passo, con Milano che sale dello 0,7%, Londra dell'1,2%, Parigi dello 0,2% mentre anche a New York i future marciano in territorio ampiamente positivo. Anche i titoli di Stato accentuano i rialzi: Il rendimento dei decennali italiani scende di sei punti base al 3,56% mentre lo spread con il Bund scende a 128 punti base.

Le Borse europee prendono posizione in vista del dato sull'inflazione americana, che nelle attese degli analisti dovrebbe confermarsi al 3,1% a febbraio. Londra sale dello 0,7%, Francoforte dello ... (quotidiano)

Borse europee ben intonate a metà mattina con gli investitori che prendono coraggio in vista sull'inflazione americana delle 13.30. Londra indossa la maglia rosa (+1%), rincuorata dagli effetti che i ... (quotidiano)

A2A: Mazzoncini, allo studio apertura capitale singoli business (RCO): Il ceo: non e' detto siano reti, anche ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - 'Abbiamo fatto questa grossa acquisizione con Enel per 1,2 miliardi di euro che sostanzialmente finanz ...borsa.corriere

Borsa Milano sale in attesa di inflazione Usa, bene banche, Generali, rallenta Leonardo: MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue in cauto rialzo, in linea all'andamento degli altri listini europei e del movimento positivo dei futures sugli indici di Wall Street. Gli investitori ...it.investing

Borsa: l'Europa avanti positiva nonostante l'inflazione Usa: Le Borse europee non sembrano preoccuparsi troppo per il dato sull'inflazione Usa, cresciuta a febbraio al 3,2% dal 3,1% di gennaio, sopra le attese degli economisti che si attendevano un dato stabile ...ansa