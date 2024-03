Borsa | l' Asia sale in attesa dell' inflazione americana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Borsetiche in generale rialzo in vista dei dati del primissimo pomeriggio sull'stabile a febbraio al 3,1% seppure in caloo 0,2%, al 3,7%, nella sua componente core. Hong Kong tira la volata (+2,8%), con i titoli tecnologici sugli scudi in un contesto di generalizzato aumentoa propensione al rischio. Le scommesse su un buon dato americano, che potrebbe avvicinare il primo taglio dei tassi da partea Fed, spingono anche Seul (+0,8%), Taiwan (+1%), Sydney (+0,1%) e Shenzhen (+0,7%) mentre Shanghai è in caloo 0,5% e Tokyo ha chiuso fiacca (-0,1%). Positivi i future su Wall Street e sulle Borse europee. Sul fronte valutario debole lo yen (-0,3% a 147,3 sul dollaro), che scende per la prima volta in sei ...