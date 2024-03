Boom di vendite tra gli insegnanti dello spray anti aggressione

Anche la Young Adult è diventata più Adult che Young. In un lungo e interessante articolo il Daily Mail ha riportato una tendenza in atto in uno dei mercati editoriali più floridi del pianeta, ... (ilfattoquotidiano)

A Tokyo ci sono più di 5mila ristoranti italiani . Un numero significativo che ha contribuito a far crescere l’interesse dei Giappone si per i prodotti made in Italy: a trainare il comparto sono i ... (gamberorosso)

Export, Boom dalla Calabria (+21%) ma crolla la Sicilia (-19%). Tutti i DATI: Esportazioni in forte aumento nel 2023 dalla Calabria: è la terza Regione dopo Campania e Molise. Male la Sicilia: i dati Istat ...strettoweb

Industria del pomodoro in allarme per il Boom della produzione cinese: L’Italia con 5,6 milioni di tonnellate lavorate (+4%) si conferma prima in Europa e al terzo posto nella classifica mondiale dopo Usa e Cina che però nel solo 2023 ha raddoppiato l’export nella Ue ...ilsole24ore

TICKET PER GLI EVENTI, Boom DI RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE PER LA GEN-Z: Indagine di TicketSms sulle tendenze di spesa dei giovani: la Gen Z in media spende 36 euro, aumentano anche i biglietti regalati agli amici. Tra gli over 28 riduzione degli acquisti a rate, esplode l ...newsfood