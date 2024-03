Bonus Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

(Di martedì 12 marzo 2024) . È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreperil, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE...

Il Governo ha aperto le domande per il Bonus nido 2024 , che permette ad alcune famiglie di beneficiare di uno sconto fino a 3.600 euro per la retta dell’asilo nido del proprio figlio nato ... (quifinanza)

Al via le domande per il Bonus Nido fino a 3.600. Ecco i requisiti e come fare richiesta: Il contributo è stato maggiorato dalla legge di bilancio per i bambini nati quest’anno con un fratello/sorella con meno di 10 anni ...ilsole24ore

Nuovi spazi al Nido ’Zigo Zago’. Il numero di bambini sale a 58: Il Comune di Castelnuovo Magra presenta il progetto di ampliamento dell'asilo Nido 'Zigo Zago', passando da 553 a 757 metri quadrati per accogliere 58 bambini. L'investimento di 795 mila euro, finanzi ...lanazione

Inps, al via le domande per il Bonus Nido: fino a 3.600 euro per il pagamento della retta: I genitori di bambini nati nel 2024 con un altro figlio minore di 10 anni e con un Isee minorenni in corso di validità inferiore a 40mila euro potranno avere ...gazzettadelsud