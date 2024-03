Bonan | «Inter | un difetto dall’andata Atlético Madrid un serpente»

(Di martedì 12 marzo 2024) L’ripartirà nel match di domani contro l’dall’1-0 conseguito all’andata tre settimane fa al Meazza.venuto nel pomeriggio su Sky Sport 24, indica come può svilupparsi la partita del Civitas Metropolitano. VANTAGGIO RISICATO – Il gol di Marko Arnautovic fa sì che domani la squadra di Simone Inzaghi abbia due risultati su tre per andare ai quarti di finale di Champions League. L’analisi di Alessandro: «Nella partita d’andata l’ha avuto ildi non chiuderla, perché in realtà meritava un punteggio superiore. Qui, a differenza del Napoli, l’è più forte dell’. Proprio guardando le formazioni per me non c’è paragone: è più forte. Nella ...

