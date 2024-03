Bolzano | flash mob di protesta contro Giorgia Meloni e l’accordo di Svp con Fdi e Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Unmob ha accolto l’arrivo di. La presidente del Consiglio era in Alto Adige per la firma deldi coesione tra il governo e la Provincia autonoma. Le associazioni coinvolte (No Excuses, Climate Action South Tyrol, Bozen Solidale, Spazio Autogestito 77, Frauen*marsch/Donne* in Marcia, Fridays for Future South Tyrol, Oldies for Future e Omas gegen Rechts) hanno realizzato un’installazione audiovisiva in segno di. La premier, interpellata proprio sulle proteste, ha dichiarato: “Io sono cintura nera di contestazioni. È una dinamica che, in politica, è abbastanza normale. C’è sempre qualcuno che non è d’accordo, è normale, giusto e democratico, però, poi, la giunta nasce anche sulla base di risultati elettorali, per cui bisogna anche rispettare ...