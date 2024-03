Blitz antimafia Caltanissetta | 55 misure

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 12 marzo 2024) 9.37 Sono 55 lecautelari eseguite in tutta Italia per un'ordinanza del Gip dichiesta dalla Dda nissena. Le persone indagate sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di stupefacenti, con l'aggravante della disponibilità di esplosivi e armi, anche da guerra. Impegnati negli arresti e in perquisizioni 500agenti di Polizia.