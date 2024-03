Blinken | 300mln per missione ad Haiti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 12 marzo 2024) 0.12 "Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti raddoppia il sostegno per lada 100 milioni di dollari a 200 milioni di dollari e questo porta il nostro sostegno a 300 milioni di dollari". Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony, alla riunione straordinaria della Comunità dei Caraibi a Kingston."ha inoltre annunciato 33 milioni di dollari per il sostegno aggiuntivo in aiuti umanitari"