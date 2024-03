Bisseck sorprende tutti | ma non l’Inter! Altro lavoro in vista?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Yannè il protagonista della settimana in casa Inter, dopo il gol vittoria a Bologna. A confermare una crescita stratosferica del difensore tedesco, che. Ma non la dirigenza nerazzurra. E ora un’ulteriore crescita del numero 31 non è da escludere. PREMESSE OPPOSTE – Yannè il giocatore delpiù chiacchierato in questi giorni. Non potrebbe essere altrimenti per il match-winner che porta i nerazzurri a +16 in classifica. Un nome chemolti addetti ai lavori, ma non certo la dirigenza del. Che sul difensore tedesco classe 2000 ci aveva visto lungo in estate, scegliendo di pagare la clausola da 7 milioni di euro per portarlo a Milano. Un colpo low cost dalla grande futuribilità, arrivato quasi in sordina e considerato ...