Bimbo di 4 anni cade dal terzo piano Ferito alle gambe | paura a Carvico

Un bambino di 4 anni , di origini senegalesi, è precipita to oggi pomeriggio dal balcone di casa, un appartamento del terzo piano di una palazzina di via Bernardi a Carvico nella Bergamasca . Il ... (gazzettadelsud)

La Procura ha chiesto 6 mesi di reclusione per omicidio colposo per i genitori del bambino di 7 anni che il 19 luglio 2020 annegò nella piscina di Lamarmora (Brescia). Condanne richieste anche per ... (fanpage)