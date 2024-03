(Di martedì 12 marzo 2024) Montecatini Terme, 12 marzo 2024 - Una bambina di poco più di quattroè caduta dalladel primo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a Montecatini Terme. Al momento della caduta, avvenuta attorno alle 10 di questa mattina 12 marzo, secondo quanto spiegato dai soccorritori, in casa c'era la mamma. La piccola è stata trascon l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatricodi Firenze dove, al momento, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, sta bene ma resterà in osservazione il pomeriggio. La piccola è caduta sul marciapiede. La bambina è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasferita all'ospedale pediatrico fiorentino.

PRATA - morta bambina americana di 12 anni a Prata. I genitori l'hanno trovata senza vita stamattina, martedì 5 marzo, quando sono andati a svegliarla per andare a scuola. Il decesso... (ilgazzettino)

L'avrebbe palpeggiata e minacciata: "Se non dici nulla a nessuno di quanto successo, ti porto soldi e giocattoli ". Ma la bambina il pomeriggio stesso è scoppiata in lacrime con la baby sitter e le ... (fanpage)

Immagini riprese dagli investigatori che hanno scoperto un giro di sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù dalla Bulgaria, dove le ragazze venivano portate in Italia con l’inganno ... (bari.repubblica)

Bimba di 4 anni cade da una finestra, portata al Meyer: E’ accaduto a Montecatini Terme. La piccola è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico di Firenze ...lanazione

Bonus nido 2024 al via: i contributi e come fare domanda: Il contributo è stato maggiorato dalla legge di bilancio per i bambini nati quest’anno con un fratello/sorella con meno di 10 anni ...finanza

A Gaza il cielo è affollato di aquiloni: l’immaginazione dei più piccoli non si ferma: Insieme ai caccia israeliani, ad affollare i cieli della striscia di Gaza ci sono gli aquiloni dei bambini palestinesi. Gli intensi bombardamenti hanno reso inagibili le strutture ricreative solitamen ...ilfattoquotidiano