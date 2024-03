Big Data | tra intelligenza artificiale e Data Governance Act

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 12 marzo 2024) Quando analizziamo il mercato dei Bigin Italia e le modalità con cui diverse aziende di diversi settori li utilizzano allo scopo di implementare il proprio business, occorre sicuramente prendere in considerazione il momento storico che stiamo vivendo. Dalla fine del 2022 e per tutto il 2023 abbiamo assistito a una crescita esponenziale dell’e delle sue applicazioni. Modelli di, l’apprendimento degli stessi strumenti, il miglioramento delle prestazioni di alcuni applicativi non possono non passare dal machine learning e dall’utilizzo diset ricchissimi. Allo stato attuale dei fatti, per le aziende, mettere insieme questiset è diventato sempre più semplice. ...