Biden | Polonia | non serve aumento truppe

(Di martedì 12 marzo 2024) 4.38 Joenon ritiene necessario aumentare il numero di soldati americani in. "Non c'è bisogno di nuoveal confine polacco", ha detto il presidente americano ai giornalisti. Attualmente sono circa 10.000 i militari americani posizionati nel paese e dal marzo del 2023 sono stanziati nella struttura ufficialmente chiamata Us Army Garrison Poland, situata nella città di Poznan che funge da quartier generale del comando avanzato del V corpo d'armata dell'esercito americano.