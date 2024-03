Biathlon | Coppa del Mondo femminile Canmore 2024 Tra le donne l’Italia è la nazione con più podi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Ladel2023-24 dista per vivere il proprio epilogo. Infatti, per la prima volta dopo 30 anni, i giochi si chiuderanno in Canada. La tappa conclusiva della stagione si terrà sulle nevi di. La stazione sciistica dell’Alberta aveva già ospitato l’atto conclusivo dell’inverno sia nel 1991 che nel 1994. A differenza del settore maschile, per lequeste nevi non sono però mai state olimpiche. D’altronde la manifestazione a Cinque cerchi si è aperta alle ragazze solo nel 1992, dunque dall’edizione successiva a quella di Calgary. Cionondimeno,è la località canadese dove si sono disputate più gare di primo livello (11, di cui 7 individuali). Seguono Whistler Mountain (6+2), Hinton (2+1) e Val Cartier (2+0). Ovviamente, il numero è destinato ad ...