Biasin | «Scalvini all’Inter? Margini miglioramento Vi dico la mia idea!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Giorgiopotrebbe rientrare nei piani futuri dell’Inter? Fabrizio, rispondendo alla suggestione di un tifoso nerazzurro intervenuto su RadioSportiva, dice la sua sul calciatore dell’Atalanta. SUGGESTIONE – In questo momento la difesa dell’Inter è al completo, ma non è escluso che la dirigenza nerazzurra non voglia presto tornare sul mercato alla ricerca di un innesto che la rinforzi. Sull’argomento e, nello specifico, sull’ipotesi Giorgiodell’Atalanta si pronuncia Fabrizio: «L’Inter dovrebbe prendere? È un calciatore che piace a tantissimi osservatori ma soprattutto all’Atalanta. Il club ha già fatto intendere che per arrivare a cedere questo giocatore pretende decine di milioni di euro.è ancora giovanissimo e secondo me ancora non del ...