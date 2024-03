Betta Lemme | «La musica mi ricorda chi sono»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 12 marzo 2024) Dance Til Forever è il titolo del nuovo singolo di, disponibile dall’8 marzo 2024. Un brano che rappresenta un nuovo inizio per la cantautrice italo-canadese, autrice del successo del 2017 Bambola. Da allora, però, la vita artistica diè stata tutt’altro che semplice tra contratti vincolanti e impossibilità di cantare se stessa, prima di tutto il resto. «In realtà ho scritto il brano due anni fa. – ci dice subito– Era un periodo in cui non stavo bene per niente. Ho chiamato alcuni amici per una sessione, pensando di rinvigorire la mia anima. Quando abbiamo iniziato a scrivere miritrovata. A volte, quando sei triste e quando affronti qualcosa per molto tempo, è difficile riconoscersi. Hai bisogno dei tuoi amici che tino ...