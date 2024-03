Berrettini | un’occasione persa | è già finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 12 marzo 2024), la profezia si è avverata: l’occasione non è stata sfruttata nel modo giusto e, alla fine, è successo quello che si temeva. Le intenzioni erano buone. Ottime, anzi. Peccato solo che tra il dire e il fare, come spesso accade, ci sia di mezzo il mare. E il progetto che tanto entusiasmo aveva sortito negli appassionati si è rivelato, a conti fatti, non un flop totale, ma un mezzo flop sì.(AnsaFoto) – ilveggente.itTanto è vero che Netflix, il colosso dello streaming, ha annunciato nelle scorse ore che non produrrà più Break Point. Alla docuserie sul tennis, sbarcata sulla nota piattaforma di fama internazionale a ridosso degli Australian Open 2023, non hanno fatto seguito, per ragioni che capiremo a breve, i numeri auspicati. La prima stagione ha stuzzicato in parte l’interesse degli spettatori, la seconda un po’ meno. La scintilla, ...