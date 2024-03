Berrettini-Gaston oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Matteoaffronterà Hugonel primo turno dell’ATP175 di, torneo di scena sul cemento dell’Arizona. E’ finalmente realtà il ritorno in campo del tennista azzurra, protagonista negli States. Dopo aver scelto Francisco Roig come nuovo allenatore,torna a misurarsi contro i migliori tennisti del circuito e ripartirà contro il francese, giocatore dall’ottima mano ma non troppo potente. Difficile sbilanciarsi in un pronostico visto che Matteo non gioca da troppo tempo e non è chiaro cosa aspettarsi di preciso. Fatto sta che secondo i bookmakers partirà favorito, anche per le condizioni di gioco favorevoli. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...