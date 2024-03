Bergamo Volti d’Artista di Alberto Nacci | un’esplorazione senza precedenti della cultura bergamasca

(Di martedì 12 marzo 2024). Un progetto sviluppato nell’arco di due anni che mira alla riscoperta delle figure artistiche disua provincia: èdinasce a Trapani nel 1957, ma vive e lavora adal 1982. È stato docente di Sound Design alle Accademie di Belle Arti die Brescia. Dopo una lunga carriera come musicista jazz, si è dedicato alla produzione di docufilm d’arte e, ottenendo numerosi premi in tutto il mondo. Tra i suoi progetti, estremamente degno di nota “”, una pubblicazione originale prodotta dall’Associazione Terre di Artisti con il ...

Aeroporto Umbria: 17 rotte per il network estivo: Partirà a fine marzo e sarà operativa fino al 29 ottobre prossimo la nuova stagione estiva dei collegamenti aerei programmati da/per l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi [ ...advtraining

Bergamo APERTURA DI CASA SUARDI: CHE LA FESTA ABBIA INIZIO: Lo spettacolo in Piazza Vecchia venerdì 15 marzo alle 17.00. A seguire, un weekend alla scoperta degli archivi storici ...welfarenetwork

L’infaticabile prof che in 87 anni è andato con la bici sei volte sulla Luna e ritorno: La storia di Giovanni Giaccone ha pedalato per 2,2 milioni di chilometri. Monta in sella tutti i giorni. E ancora non vuole fermarsi ...torino.repubblica