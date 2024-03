Bergamo | truffano un’anziana col trucco del “figlio in carcere” e si fanno dare 7 000 euro | arrestati in Campania

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Avrebbero truffatodi Ponteranica, in provincia di, per poi fuggire in. Ma i due presunti truffatori sono stati rintracciati elo scorso 9 marzo dai carabinieri: sono accusati di truffa e ora si trovano neldi Napoli in attesa di processo. La truffa è avvenuta lo scorso novembre e la tecnica usata è molto diffusa. Uno dei due indagati avrebbe telefonato all’anziana donna fingendosi l’avvocato del, raccontandole che era rimasto coinvolto in un fittizio incidente stradale e che gli servivano soldi per evitare una condanna penale. Il finto avvocato sosteneva che ilera responsabile dell’incidente e che aveva l’assicurazione scaduta. Alla fine, il truffatore ha convinto la donna a consegnare al complice ...