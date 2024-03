Berberè apre ‘Casa Madre’ in via Murri | il nuovo quartier generale con pizzeria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Bologna, 12 marzo 2024 - Ha fatto tanta strada dalla sua fondazione nel 2010, ma ora il brandsi appresta ad accogliere il suo, in via71. E' prevista per questa primavera, infatti, l'inaugurazione delCentro di formazione permanente, che si chiamerà "Casa Madre", che oltre ad istruire aspiranti pizzaioli ospiterà anche la quartadella catena nella città di Bologna e gli uffici amministrativi centrali. Il brand L'apertura della primain territorio bolognese risale al lontano 2010, precisamente a Castel Maggiore, per mano dei fratelli Matteo e Salvatore Aloè. E' stato soltanto l'inizio di una lunga ascesa per il marchio, che negli anni seguenti ha aperto ben 19 locali in 9 città diverse, ...