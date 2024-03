Benitez esonerato dal Celta Vigo (al momento la squadra è quartultima quindi salva)

(Di martedì 12 marzo 2024) . Ha due punti di vantaggio sul Cadice quando mancano dieci partite alla fine del campionato. Cadice che nell’ultima giornata ha battuto l’Atletico Madrid. Rafanon è più l’allenatore del. Il club ne ha annunciato il licenziamento con un comunicato ufficiale. Gli è stata fatale la sconfitta per 4-0 contro il Real Madrid al Bernabeu. Sconfitta che ha portato il club a prendere la decisione di cambiare direzione tecnica. Ecco il comunicato: Rafae il suo staff si separano daldopo otto mesi di dedizione assoluta, ma in cui lanon ha ottenuto i risultati attesi dal club. Il club desidera esprimere la sua sincera gratitudine a Rafa Benítez e ai suoi assistenti per l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato dal loro arrivo e l’instancabile ...

