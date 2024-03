Beniamino Sidoti | il mondo dell’editoria per bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Negli anni 90, con tre amici, inventò Lucca Games per la grande passione per i giochi da tavolo. Quell'idea, oggi, si è evoluta in Lucca Comics and Games ed è una delle fiere più importanti del settore a livello mondiale. Poi l'attività come scrittore per libri per ragazzi, giornalista, inventore di giochi con le carte e libri interattivi. Un vulcano, fiorentino e adottato da Bologna, dove vive con la sua famiglia. A poche settimane dall'apertura della Children's Book Fair,analizza con noi lo stato dell'arte di unin continua crescita. Malgrado le intelligenze artificiali, la magia del divertirsi stando insieme non muore mai