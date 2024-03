Benevento | sabato l’inaugurazione della Fiera di San Giuseppe

Tempo di lettura: < 1 minutoCom’è ormai tradizione, l’ultimo sabato del mese di gennaio ragazzi e adulti di Azione Cattolica marceranno per le strade della nostra città di Benevento per ribadire ... (anteprima24)

Comunicato Stampa Com’è ormai tradizione, l’ultimo sabato del mese di gennaio ragazzi e adulti di Azione cattolica marceranno per le strade della nostra città di Benevento per ribadire pubblicamente ... (fremondoweb)

Benevento in difficoltà nel gestire il vantaggio: Una frenata inattesa ma per certi versi fisiologica. E che in qualche modo smorza i facili entusiasmi generati dalle quattro vittorie di fila facendo capire che nel campionato di serie C nessuno ...ilmattino

Benevento, pestaggi tra ragazzi e vendetta dei genitori: Genitori in strada per lavare l'onta subita dal figlio qualche ora prima. Un ragazzino strattonato e preso a calci per vendetta, sotto gli occhi di decine di altri giovanissimi.ilmattino

Benevento: un weekend avvolto nel mistero tra leggende di streghe e ricchezza storica: Benevento: un nome che risuona nel panorama italiano non solo per la sua inestimabile eredità artistica e culturale, ma anche per l’aura di mistero che avvolge le sue antiche strade. Questa c ...meteogiornale