Benevento | ora l’obiettivo è blindare il secondo posto

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIMPRESA – 9 punti di distacco a sette giornate dalla fine. Con tutta onestà, oggi forse neanche il più affezionato tifoso della Strega punterebbe un solo euro sulla rimonta dei giallorossi e al momento non si intravede un solo motivo che può indurre all’ottimismo. I numeri, di solito, non mentono mai e quelli della Juve Stabia sono da brividi, in positivo ovviamente. Il bottino delle Vespe è di 19 vittorie, 10 pareggi e 2 sole sconfitte, con 45 gol realizzati e appena 16 subiti. Ma c’è di più, perché al “Menti” la squadra di Pagliuca ha incassato la miseria di tre reti, delle quali due dal Monterosi in un incredibile finale di gara e quella subita ieri sera dal Taranto, bottino che la dice lunga sulla solidità della capolista. Nelle restanti sette giornate l’attuale prima della classe giocherà quattro volte fuori casa (Foggia, Sorrento, ...