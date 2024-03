“Bea aveva ragione” Grande Fratello | Garibaldi entra in confessionale e su Anita racconta tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Durante la puntata delandata in onda lunedì in prima serata ci sono state diverse discussioni tra gli inquilini. Alfonso Signorini ha parlato della nuova coppia della casa, formata daOlivieri e Alessio Falsone. I due hanno trascorso una bella serata nella suite del GF e si sono baciati nonostante la giovane avesse un fidanzato fuori dalla casa, Edoardo Sanson, protagonista di una sorpresa alla fidanzata il giorno di San Valentino. Tra i vari momenti della puntata del reality di Canale5, c’è stata anche una lite tra Alessio Falsone,Olivieri e Beatrice Luzzi e l’amica Simona Tagli, che ha nominatotirando in ballo proprio la storia tra i due concorrenti del. Ci sono stati anche colpi di scena, perché se Giuseppe ...