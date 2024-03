Batti un cinque E gli ruba il braccialetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Poteva essere l’ormai solita storia di uno scippo in metropolitana, invece l’intervento dei passeggeri lo ha trasformato in un episodio per così dire “a lieto fine” anche se non sono mancati momenti di tensione. Andiamo con ordine. Attorno alle 14.30 di ieri un minorenne probabilmente di ritorno da scuola viene avvicinato da un ragazzo più grande di origine nordafricana che gli porge il “”. Neanche il tempo di ricambiare il saluto, in effetti un po’ sospetto, che il ragazzino si accorge che dal polso gli è sparito ild’oro. Il “furto con destrezza” è avvenuto in Centrale nei pressi delle scale che congiungono la fermata della linea gialla a quella verde. Con il ladro ci sono due complici, apparentemente minorenni, che “proteggono” la fuga dell’amico e provano a bloccare la vittima che si lancia all’inseguimento, chiedendo la ...