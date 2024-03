Battaglia politica sugli scontri in via Padova Lega | “Sinistra coi delinquenti” Pd | “La destra strumentalizza la polizia”

(Di martedì 12 marzo 2024) Si è fatto piuttosto acceso lo scontro politico nel Consiglio regionale della Lombardia a proposito dei tafferugli avvenuti il 4 marzo a Milano tra le forze dell’ordine e alcuni manifestanti che protestavano contro un presidio dellain viae contro la presentazione del libro dell’eurodeputata leghista Silvia Sardone dal titolo “Mai sottomessi. Cronache di un’Europa islamizzata”. Presentazione del libro di un esponente leghista: tensione fra antagonisti eMartedì 12 marzo il Consiglio regionale della Lombardia, in cui i partiti di centrohanno la maggioranza, ha approvato una mozione che esprime “sostegno alle forze dell’ordine e alla libertà di manifestare in modo civile”. La mozione è stata presentata dal leghista Davide Caparini, che ha accusato i manifestanti di voler “impedire la ...

