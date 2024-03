Bastoni il porta-gemme | a Bisseck l’ultima perla del suo mancino ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Per mestiere fa il difensore, ma i piedi sono quelli di un regista pazzesco. Alessandro, che di anni fa 24, è gemma rara di questa Inter. Dal suonascono perle. LO SPECIALISTA ? Ildi Alessandroè cosa rara, anzi rarissima. Sì perché quel piede non ce l’ha in dote un centrocampista o un trequartista, bensì uno che di mestiere fa il difensore. Contro il Bologna, è arrivata l’ennesima parla: cross chirurgico per l’arrivo dell’altro braccettoe Inter in vantaggio. Facile parlare di gol da terzo a terzo, ma per realizzarli servono difensori dai piedi fatati eè uno specialista in questo. Il gol del tedesco è soltanto l’ultimo di una bella e lunga schiera. Stessa situazione: lancio o cross vellutato del difensore e gol del compagno che si ...