BASKET SERIE C Terzo ko di fila per i Dragons La furia di coach Pinelli | Siamo stati vergognosi»

(Di martedì 12 marzo 2024) Arriva anche la terza sconfitta consecutiva nel poule promozione diC per i. Stavolta La Sibe Gruppo Af Prato cade fra le mura amiche, venendo sconfitta per 82-77 da Pino Firenze. Gara equilibrata in avvio. Al 6’ la squadra di Miniati si porta sull’8-13 con le triple di Corradossi e Forzieri. Al 17’30",sotto (13-19), ma è da lì che inizia una rimonta griffata dalle triple di Magni. Parità (21-21) alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo gli ospiti allungano, sfruttando una difesa aggressiva sotto canestro. La Sibe non incide sul perimetro e i pratesi si ritrovano sotto di 13 punti all’intervallo lungo (32-45). Al rientro in campo ivolano: Magni pareggia (55-55) e Casella dà il sorpasso ai rossoblù (57-55). Il break si allunga con il gioco da tre punti di Salvadori (60-55). Sembra ...

