Basket serie c Baskérs imbattuti in casa Ma con qualche brivido

(Di martedì 12 marzo 2024) Termina con una vittoria la stagione regolare deiForlimpopoli, che pure sudano sette camicie per avere la meglio del Guelfo: 53-52 (10-18; 30-30; 45-36) è il risultato che consegna ai ragazzi di coach Tumidei il definitivo secondo posto in classifica e l’imbattibilitàlinga per l’intera prima fase. E pensare che i forlimpopolesi fin dal primo quarto si sono trovati a rincorrere: nel secondo quarto sei triple di fila valgono l’aggancio. Iallungano, ma con un break di 2-12 in 5’ Guelfo riagguanta la parità negli ultimi 2’. Così, nel finale, il canestro di Bracci spariglia le carte, mentre l’1/2 dalla lunetta di Torreggiani consegna il successo a Brighi e compagni. Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti, Brighi A. 11, Ruscelli 7, Naldini 2, Rossi 5, Grassi 8, Brighi L. 1, Lazzari, Bracci ...

