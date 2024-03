Basket In Serie C. CmC in caduta libera. Brutta sconfitta contro il Pontedera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Cm Carrara 60 Bellaria78 CM CARRARA: Russo 7, Suriano 2, Sequani 21, Fiaschi 7, Mancini 1, Tedeschi 3, De Angeli 6, Cirillo 3, Pipolo 10, Torre (Nannetti e Sessa n.e.). All. Bertieri. BELLARIA: Municchi 1, Vignozzi, Bellandi 1, Bogani 6, Corsi 12, Guasti 5, Lanari 17, Biagi 9, Cavicchi 4, Dionisi 9, Agnoloni 14. All. Paoletti. Arbitri: Profeti e De Trane. Parziali: 17-11, 25-30, 42-65. CARRARA – Cmc in, nella terza giornata di andata della seconda fase della C regionale. Dopo il -15 con l’Altopascio e dopo aver osservato il turno di riposo, i biancocelesti non riescono a reagire e ancheil Prato incassano un pesante -18 (ancora tra le mura amiche) che complica sempre di più la strada per la salvezza. I carraresi iniziano bene, Sequani (nella foto) fa ...