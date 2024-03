Basket | in Divisione Regionale 2 | il GMV si aggiudica il derby a Livorno con la US

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Pisa, 12 marzo 2024 – Continua la corsa verso la parte nobile della classifica per il GMV, nel campionato di2: gli uomini di Cinzia Piazza, nell’occasione indisponibile, hanno infatti superato ala locale Brusa US, nel posticipo della settima giornata di ritorno. Appaiati al CUS Pisa e ad Endas Pistoia a due soli punti dalla zona play-off, i ragazzi di Ghezzano hanno ora davanti a loro sei impegnative gare per provare a raggiungere un obiettivo insperato alla vigilia della stagione. LA CRONACA – Con il vice allenatore Daniele Meschinelli e Giovanni Azzolini in panchina, al posto dell’indisponibile Cinzia Piazza, la partita ha visto entrare in campo due squadre molto confusionarie, che hanno commesso una quantità industriale di errori al tiro, come si può evincere dal risultato alla fine del primo quarto, ...