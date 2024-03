Barcellona | Xavi recupera un top player | i convocati contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Manca sempre meno adi questa sera eha diramato la lista deiun toptra i blaugrana. La sfida si questa sera può decidere una stagione.si sfideranno questa sera allo Stadio Olimpico Lluis Companys diper il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per entrambe le squadre, la sfida di questa sera è sicuramente il momento cardine della stagione. Entrambe, infatti, stanno vivendo un campionato complicato. Ilsta lottando per rientrare in Champions League, ma al momento deve sperare in un miracolo. Il, invece, sembra non essere in grado di poter lottare per la vittoria de “La Liga” e ...