Barcellona vs Napoli | caos biglietti | tifosi azzurri ‘espulsi’ e 20 euro di regalo 

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilha annullato igià venduti aidelresidenti in Spagna per paura di un’invasione di supporter, regalando 20a titolo di risarcimento. Risarcimento 20, invasione stadio,ordine pubblico Il countdown per, ritorno degli ottavi di Champions League, è ormai agli sgoccioli . Ma a catalizzare l’attenzione nelle ultime ore non sono solo le questioni di campo, bensì un vero e proprio caso legato aiper la partita dello stadio Olimpico. Il timore di un’invasione dinapoletani Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ac’è il timore che possano ...