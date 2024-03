Barcellona | sosta nazionali per scegliere il sostituto di Xavi

(Di martedì 12 marzo 2024) Si avvicina lae ildeve ancora annunciare l’allenatore che prenderà il posto dia fine stagione. La pausa sarà utile al club blaugrana per valutare le alternative possibili per sostituire il tecnico spagnolo. Secondo quanto riporta Sport, il procuratore sportivo delDeco si incontrerà con i principali candidati alla panchina. I nomi più caldi sono quelli di Nagelsmann e di Tuchel. Ipotesi anche Flick, attualmente senza panchina ma che potrebbe optare per un ritorno al Bayern Monaco. SportFace.

