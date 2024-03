Barcellona-Napoli | tutte le regole in caso di parità dopo 90? e 120?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Sefinisce ini 90? regolamentari e i tempi supplementari, si andrà ai calci di rigore per decidere il passaggio del turno. CALCIO– Questa sera ilaffronta ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma cosa succede indial 90? e al?? Vediamolee le casistiche possibili.90 minuti Indial termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari come da regolamento UEFA. Non c’è quindi più la regola del “gol doppio” in trasferta, ...