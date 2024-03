Barcellona-Napoli | trasferta ad alto rischio | ecco quanti tifosi azzurri ci saranno

(Di martedì 12 marzo 2024) Cresce l’attesa per la sfida degli ottavi di Champions League tra, in programma questa sera alle ore 21. Nella vigilia dell’atteso match tra, il Ministero dell’Interno, in collaborazione con la commissione permanente della Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, ha dichiarato la partita adper l’ordine pubblico. La decisione è stata presa in risposta alla prevista massiccia presenza di, con oltre 2.600 persone già munite di biglietto. Tuttavia, la preoccupazione principale riguarda la possibile presenza di molti altrisenza titolo d’accesso, creando così una potenziale ...

Mancano soltanto novanta minuti per chiudere, definitivamente, questa doppia sfida che regalerà, a chi emergerà vincitore all’interno delle due battaglie, il prezioso pass per i quarti di finale ... (metropolitanmagazine)

Barcellona e Napoli: il calore, le stesse passioni e Maradona: Napoli e Barcellona. Anzi, Barcellona - Napoli. È uno dei confronti più interessanti, ma in questi giorni, una sfida che potrebbe compromettere due stagioni. Le due città sono molto simili, per caratt ...ilmeridianonews

Barcellona-Napoli, oggi la partita di Champions: orario, dove vederla in tv e streaming: Al via alle 21 Barcellona–Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions, che si gioca oggi martedì 12 marzo allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale ...adnkronos