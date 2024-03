Barcellona-Napoli | scontri tra i tifosi del Napoli e le forze dell’ordine VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024)era stata dichiarata partita ad alto rischio dal Ministero dell’Interno spagnolo e non ha deluso le aspettative. Prima dell’inizo del match di Champions infatti ci sono stati alcuni incidenti con lancio di razzi. Un cancello sfondato. Cariche della polizia.tra agenti e. Le informazioni che rimbalzano dallo stadio di Montjuïc raccontano anche del tentativo da parte di un folto gruppo dipartenopei che, sprovvisti di biglietto, hanno provato a forzare la recinzione all’esterno dell’impianto per guadagnare così un accesso alla struttura. Ci sono stati momenti di tensione almeno fino a quando l’intervento della polizia non ha disperso la folla e messo in fuga i più facinorosi prima che la situazione divenisse incontrollabile. Le preoccupazioni prima ...