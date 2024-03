Barcellona-Napoli | retroscena su De Laurentiis | la reazione al primo tempo azzurro

(Di martedì 12 marzo 2024) Il presidente del, Aurelio De, si è fatto sentire al termine del. Il patron del clubsi è confrontato con la squadra di Calzona. La gara in Spagna contro ildi Xavi, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è iniziata subito in salita per ildi mister Francesco Calzona. Non a caso, dopo neanche 20 minuti di gioco, gli azzurri hanno dovuto mandare giù un pesante uno-due della formazione blaugrana, arrivato con i gol di Fermin e Joao Cancelo. Tuttavia, dopo aver messo da parte un’avvio complicatissimo, la squadra partenopea si è fatta coraggio, accorciando le distanze con la rete da bomber vero di Amir Rrahmani. Proprio il giocatore kosovaro, con il gol realizzato al Barça, è diventato il ...

Dopo un avvio shock, il Napoli si è rimesso in corsa per provare a riacciuffare il Barcellona. Episodio dubbio nell'area di Rigore blaugrana, con Osimhen finito a terra dopo un contatto con

Stasera il match per gli Ottavi della UEFA Champions League 2023/2024 tra Barcellona e Napoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Barcellona e Napoli si affrontano nel match valido per

Barcellona-Napoli 2-1 (Fermin 15', Cancelo 17', Rrahmani 30'): dentro anche Raspadori: 17' - Raddoppio del Barcellona. Raphina in campo aperto calcia a giro col destro e colpisce il palo, sulla respinta si avventa Cancelo che a porta vuota non può sbagliare. 15' - Barcellona in

LIVE Barcellona-Napoli 2-1, Champions League calcio 2024 in DIRETTA: Rrahmani accorcia le distanze: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37' Kvaratskhelia a giro non trova la porta. 35' Miracolo di Ter Stegen su un colpo di testa a botta sicura di Di Lorenzo. 33' Lobotka anticipa Lewandowski in

Iniesta: "Soffro con Xavi. Eliminazione contro il Napoli Sarebbe pesantissima": Quando si pensa a Iniesta è inevitabile pensare anche al Barcellona. Il centrocampista spagnolo continua a giocare negli Emirati Arabia, ma un occhio ai blaugrana lo butta sempre. Catalani che saranno