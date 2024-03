Barcellona-Napoli | programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno deglidi. Allo stadio Olimpico di Montjuic i blaugrana sfidano gli azzurri per un posto nei quarti di finale: si riparte dall’1-1 dell’andata e ci si aspetta grande equilibrio in uno scontro molto delicato per la stagione di entrambe. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 12 marzo.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.