Barcellona-Napoli | probabili formazioni | serve una notte da vero Napoli per il sogno Mondiale

Martedì 12 marzo, su CANALE 5 alle ore 21.00, andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League “BARCELLONA-NAPOLI”. La gara sarà visibile anche in diretta ... (bubinoblog)

Martedì 12 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il Ritorno degli Ottavi di finale di Champions League “Barcellona-Napoli”. La gara sarà visibile anche in Diretta ... (digital-news)