Barcellona-Napoli | perché non si gioca al Camp Nou? Il motivo del trasloco al Montjuïc

(Di martedì 12 marzo 2024) C’è una preoccupazione che aleggia in casanel giorno della partita degli ottavi di finale di Champions League contro il, dopo l’1-1 dell’andata. La risposta sta nei numeri: nella scorsa stagione la squadra di Xavi ha perso una sola partita in casa, subendo in totale 4 gol in Liga. Nelionato in corso invece i ko casalinghi sono tre e le reti incassate 19. Cos’è cambiato? Lo stadio. Ilinfatti in questa stagione non stando al, ma allo stadio olimpico Lluís Companys, situato sulla collina del. La ragione sta nei lavori di ristrutturazione che stanno interessando lo storico impianto blaugrana, che sarà più moderno e tecnologico, ma anche più sostenibile. Dopo il Bernabeu, quindi, anche l’altro ...