(Di martedì 12 marzo 2024) Il match si giocherà alle 21 allo Stadio Olimpico Lluís Companys Al via alle 21, ritorno degli ottavi di finale di, che si giocamartedì 12 marzo allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno

Barcellona-Napoli si disputerà questa sera in Spagna: ecco tutti i modi per poter seguire quella che il tecnico azzurro Francesco Calzona ha definito come la partita dell’anno. “Per noi ... (2anews)

Barcellona-Napoli può essere decisiva per il Mondiale per Club . In caso di eliminazione degli azzurri, la Juventus sarebbe qualificata al nuovo format.Continua a leggere (fanpage)

Andres Iniesta , ex centrocampista spagnolo del Barcellona , ha parlato del suo amico ed ex compagno di squadra Xavi Andres Iniesta , leggenda spagnola del Barcellona , ha parlato in un’intervista ... (calcionews24)

Mondiale per Club 2025, il Napoli si qualifica se... la combinazione vincente e l'ipotesi di pari punti con la Juve: Barcellona - Napoli, è il grande giorno. Non è in palio la qualfiicazione solo ai quarti di Champions League ma per gli azzurri anche il pass al prossimo Mondiale per club. biettivo Mondiale per Club.msn

SKY - Marianella: "Il Napoli ha ritrovato convinzione, lo vedo favorito contro il Barcellona": Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport, si è espresso sulla gara di Champions League tra il Barcellona e il Napoli: "Per me il Napoli ha il 55% di possibilità di passare il turno ...napolimagazine

Barcellona-Napoli, oggi la partita di Champions: orario, dove vederla in tv e streaming: Al via alle 21 Barcellona–Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions, che si gioca oggi martedì 12 marzo allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale ...adnkronos